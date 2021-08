Partono i lavori per il Waterfront di Ponente: le modifiche alla viabilità

Lunedì 6 settembre partono i lavori per il Waterfront di Ponente con la ditta “Fratelli Massai srl” di Grossetto che si occuperà del primo stralcio, che prevede la realizzazione della dorsale fognaria di via Colombo, adesso del tutto assente: un’opera strettamente necessaria in sé e propedeutica a tutto il pacchetto di lavori da 5.4 milioni di euro destinati al rifacimento integrale del Waterfront di Ponente.

Il progetto prevede 920 metri di strada coperti da nuova fognatura e altri interventi come la prosecuzione di un tratto di fognatura oggi cieco da via Magellano (all’incrocio con via Pigafetta) fino a via Mazzini e da qui, per 660 metri lungo la via fino a trovare allacciamento, in corrispondenza dell’incrocio con via Cavour, alla fognatura esistente che sottopassa la linea ferroviaria. In questo modo può essere drenata un’ampia area di circa 80 ettari, tra i quali vi è tutto il tratto di via Colombo dal canale Tagliata fino all’intersezione con via Magellano, un’area ricca di strutture ricettive, spesso soggetta ad allagamenti, in caso di piogge e acquazzoni proprio a causa dell’assenza di questo sottoservizio.