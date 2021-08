Riparte la litania delle manifestazioni annullate: salta la “2 x bene”

Malgrado i vaccini e il Green Pass c’è chi ancora non se la sente di allestire manifestazioni pubbliche. E così, con l’autunno e la crescita dei contagi, riparte la litania delle rassegne saltate. Oggi tocca alla 20ª edizione della “2 x bene”, la kermesse ciclistica con finalità benefiche organizzata dalla Fausto Coppi di Cesenatico.

Il comitato organizzatore, infatti, ha deciso di dare l’arrivederci a settembre 2022 sia per la difficile gestione di un evento in tempi di normative restrittive per il Covid-19, ma soprattutto per la concomitanza con altri eventi che impegnano le società sportive.