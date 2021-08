“VacciniAmo la Riviera”: più di 2300 dosi somministrate

In Romagna si è conclusa con successo la campagna vaccinale on the road del progetto “VacciniAmo la Riviera” promosso dall’Ausl in collaborazione con le amministrazioni locali e associazioni di volontariato.

Tanti giovani, ma non solo, hanno risposto positivamente all’appello, cogliendo l’opportunità di vaccinarsi direttamente nei luoghi di vacanza della costa romagnola, senza doversi prenotare.