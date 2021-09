FdI presenta Umberto Cestelli

Cestelli, sposato e con due figli, vive a Villalta dove per 5 anni ha ricoperto il ruolo di Presidente del quartiere. “Mi candido alle elezioni amministrative di Cesenatico perché da sempre amo la mia città e ho dedicato molto tempo, sottraendolo anche alla mia famiglia, impegnandomi per far sì che alcune cose cambiassero in meglio. Sono convinto che Cesenatico abbia bisogno di un consigliere che sposi le istanze del forese e quindi mi propongo con FdI perché ci sia più sicurezza, contro il degrado, con occhio particolare all’artigianato e alle piccole imprese perché sono categorie complementari al turismo. Settori economici che hanno dimostrato di essere vivi e che creano un indotto attivo tutto l’anno, ma si trovano a subire condizioni assai penalizzanti come l’alta tassazione, la carenza delle infrastrutture e la complicazione eccessiva delle norme”.