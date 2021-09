Sospeso medico no-vax del pronto soccorso del “Bufalini”

Continua la battaglia dell’Ausl Romagna contro i medici no-vax, ovvero i camici bianchi che – per ragioni filosofiche o scientifiche – si rifiutano di sottoporsi al vaccino anti-Covid.

Ieri, l’Autorità Sanitaria locale ha sospeso dal servizio un medico del Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. Troppo pericoloso, in un contesto così delicato, mantenere in servizio un operatore non vaccinato. E’ dunque scattata, con fermezza, la misura della sospensione dal lavoro, in linea con i protocolli adottati fino ad oggi dall’Ausl.

Il provvedimento, per altro, potrebbe non restare isolato. A quanto pare, sono infatti in corso valutazioni su un caso analogo, che riguarderebbe una dottoressa.