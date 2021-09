Cesenatico XL si allunga. Ecco le vie interessate

Le vie interessate dalle ZTL che rimarranno attive fino a domenica 12 settembre sono Via Fiorentini nel tratto che va da Via Leonardo da Vinci a Via Fratelli Sintoni; Viale Mazzini da Via Succi al Porto Canale; Via Saffi dal Porto Canale a Via Largo Capuccini. La pedonalizzazione inizierà alle ore 19 e si concluderà alle 24, come è stato durante tutta questa stagione. Rimane in vigore anche ’istituzione del doppio senso di marcia, con obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da Via Mazzini si immettono in Via Magrini, oppure proseguono in direzione Ravenna dalle ore 19 alle ore 24. Il doppio senso di marcia, con obbligo di dare precedenza per i veicoli transitanti in Via Fratelli Sintoni, nel tratto Via Fiorentini e Via G. Marconi sempre dalle ore 19 alle ore 24.