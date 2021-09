La lista civica Buda presenta i suoi candidati

La lista civica Buda presenta la propria squadra con la quale si presenterà alle elezioni amministrative di Cesenatico che si terranno il 3 e 4 ottobre, partendo con Cristian Sarpieri e Stefania Salsi.

Cristian Sarpieri. “Sono originario di Savignano sul Rubicone e abito da circa dieci anni a Cesenatico, nel quartiere Villalta – spiega il candidato al consiglio comunale di Cesenatico – Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Buda, 7 anni fa, rimanendo colpito dal suo modo di interpretare la politica: umano, disponibile, vicino alle persone e attento alle loro esigenze. Quando è nata la lista civica non ho potuto che aderirvi riconoscendomi nei suoi valori. Ho cercato di dare il mio contributo avendo la soddisfazione di rappresentarla come esperto in commissione Affari Generali e Bilancio. Ritengo che la lista civica rappresenti in pieno quella parte moderata di Cesenatico che si rispecchia negli storici valori liberali e cattolici di centrodestra. Quello che desidero è un’amministrazione che non sia centro decisionale impermeabile a tutto, ma catalizzatore di idee, professionalità, sogni: i cesenaticensi sono pieni di tutto questo. Ambisco a una Cesenatico viva culturalmente, ricca di eventi di livello nazionale e mondiale, una Cesenatico che non sia un convulso luna park per tre mesi l’anno”.