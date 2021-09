Porta a porta a Villamarina: oggi ultimo incontro con Hera

Questa sera, a partire dalle ore 21, nel piazzale del plesso scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina 170, è in programma l’ultimo incontro in presenza di Hera nei quartieri, per comunicare le informazioni sulla modifica del sistema di raccolta rifiuti.

A partire dal mese di novembre, infatti, anche in questo quartiere inizierà il servizio “porta a porta”.