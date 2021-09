Sconti sugli abbonamenti urbani ed extraurbani per gli studenti

L’anno scolastico si avvicina e il Comune di Cesenatico ha lavorato in sinergia con Start Romagna per aiutare le famiglie e gli studenti che devono usufruire del trasporto pubblico urbano ed extra-urbano. La Regione Emilia-Romagna ha varato un’ampia campagna che prevede la gratuità degli abbonamenti per tutta una serie di categorie di studenti ma c’è una parte di cittadini che rimane fuori da questa agevolazione. Start Romagna ha fatto partire in questi giorni la campagna di vendita e rinnovo degli abbonamenti Under 26 e ha messo a punto una serie di sconti insieme al Comune di Cesenatico.