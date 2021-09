Amanda e Nicola, le idee giovani di Cesenatico in Comune

La lista dei candidati della lista Cesenatico in Comune è completa e questa volta la presentazione tocca ai più giovani: Amanda Rossi e Nicola Pagliarani.

La lista civica, che sostiene la ricandidatura di Matteo Gozzoli, punta la sua attenzione sull’incontro, sulla responsabilità dei cittadini e sul confronto, con un occhio di riguardo ai giovani.

Amanda Rossi, 29 anni, con la passione per l’arte, il teatro, il verde e lo sport. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, le piace viaggiare e all’estero ha vissuto diverse esperienze lavorative.

“Ho scelto di far parte di Cesenatico in Comune perché la massima qualità dell’essere umano è la sua capacità di comunicazione. Con una chiara comunicazione si può condividere, vivere e creare esperienze di alta qualità. Abbraccio l’intenzione di recuperare spazi urbanistici non utilizzati per metterli a disposizione anche dei giovani, creando così luoghi nei quali confrontarsi, dialogare e impiegare il tempo in modo costruttivo e partecipato”.