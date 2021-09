Elezioni: due nuovi volti per la lista civica Buda

La lista civica Buda presenta la propria squadra con la quale si presenterà alle elezioni amministrative di Cesenatico che si terranno il 3 e 4 ottobre. E’ il turno di Stefano Giunchi e Raffaella Martone.

Stefano Giunchi. 44 anni, impiegato in una nota azienda leader mondiale nel settore del wellness. “Ho deciso di sostenere Roberto Buda e la sua lista civica in queste elezioni comunali perché non si può pensare di cambiare e migliorare le cose per la nostra Cesenatico senza impegnarsi in prima persona. Penso che una delle priorità sarà quella di avallare la realizzazione dei Condhotel, così da riqualificare le zone delle colonie rendendo Cesenatico ancora più bella, attrattiva e in grado di accogliere e ospitare al meglio i turisti in una città amministrata da persone competenti, che sappiano ascoltare le esigenze di tutti”.