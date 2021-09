Fratelli d’Italia presenta i suoi candidati

“Pochi giorni fa mi è capitato tra le mani un mio vecchio volantino. Raffigura le vele di Cesenatico. Sono uno strumento che serve alle imbarcazioni per raccogliere il vento e spingerle avanti. Per farle partire. Ecco: noi siamo quelle vele – continua il candidato sindaco, Roberto Buda – Il vento, invece, rappresenta i cittadini, i lavoratori. Siamo qui per dare spazio a chi ha idee. Chiunque sia. Andando oltre il semplice orientamento politico. Crediamo nella gente. È questo il centro del piano: la collettività. Non abbiamo intenzione (come sta facendo l’attuale amministrazione) di chiuderci nel palazzo del Comune ed esporre le decisioni una volta prese. Cerchiamo confronto, concordia, dialogo. Dobbiamo rimettere in moto la barca. Togliere l’ancora. Progettiamo di rendere più bella l’intera Cesenatico, di dedicarci alla campagna in modo che non venga considerata come una sorta di riserva naturale, come un universo a parte. Vogliamo investire le finanze in iniziative sociali che promuovano i valori di un Partito radicato che, però, volge lo sguardo verso il futuro. Non lasciamoci ingannare dal fumo negli occhi che questa amministrazione sta mettendo. Sono bravi sui social e bravi a comunicare, è vero, ma non hanno nemmeno il sostegno del proprio popolo. Questo perché la comunità (anche e soprattutto) di sinistra non riesce a riconoscersi nell’attuale primo cittadino”.

I candidati in lista per Fratelli d’Italia.

Carmine Emilio Zarrelli, 48 anni, assicuratore

Gloria Cassinadri, 62 anni, pensionata

Umberto Cestelli, 56 anni, magazziniere

Barbara Bellelli, 49 anni, albergatrice

Giovanni Brugnera, 55 anni, avvocato

Luca Canini, 53 anni, imprenditore balneare

Massimo Giorgetti, 54 anni, dirigente compagnia olio e gas

Alessio Girotti, 44 anni, operatore ristorazione

Rita Gozi, 20 anni, impiegata

Michela Onofri, 47 anni, imprenditrice balneare

Sebastiano Padovan, 19 anni, studente universitario

Federica Pratelli, 49 anni, psicologa e psicoterapeuta

Paola Maria Rossi, 69 anni, pensionata

Gabriele Sandri, 34 anni, programmatore

Alessandra Viganò, 60 anni, imprenditrice

Paolo Zanoli, 62 anni, designer imprenditore.