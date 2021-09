A San Marino aborto illegale, un referendum sfiderà la legge

Oggi, a San Marino, l’aborto è illegale senza eccezioni e punito con il carcere. L’’interruzione volontaria di gravidanza non è consentita in alcun caso, nemmeno per salvare la donna in grave e immediato pericolo di vita, se la gravidanza è conseguenza di incesto o stupro o se le condizioni del feto sono incompatibili con la vita.

Il codice penale di San Marino, rimasto più o meno invariato dal 1865, prevede all’articolo 153 che “la donna incinta che si procura l’aborto e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado (non meno di tre anni di carcere). Stessa pena per la persona che procura l’aborto.