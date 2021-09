Leoni, Matteucci, Olivieri: gli ultimi candidati di Cesenatico Civica

Giuditta Matteucci ha 42 anni e si occupa di illustrazione e visual design. “Sono stata attiva nel campo del volontariato con il Movimento Giusto Mezzo occupandomi della questione del gender gap ed è stato in questa occasione che ho capito che con l’impegno dei singoli si può arrivare a centrare risultati utili alla collettività. Per questo ho deciso di mettermi in gioco a Cesenatico dove mi sono trasferita dopo tanti anni in giro per l’Italia”.

Marco Olivieri ha 53 anni ed è un ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dove si occupa dello studio dei terremoti e delle variazioni del livello del mare legate al clima. “Ho deciso di candidarmi perché ho conosciuto Matteo Gozzoli in un’occasione in cui ero andato da lui per lamentarmi. Ho trovato una persona disposta ad ascoltare e capire i problemi. Questa lista civica mi è quindi sembrata a buona occasione per aiutare in maniera costruttiva la città in cui vivo. Aldilà delle questioni pratiche che si nell’amministrazione di ogni città, condividiamo gli stessi valori e questo è il punto di partenza per ogni tipo di dialogo”.