Nuovi candidati per la lista civica Buda

La lista civica Buda presenta la propria squadra con la quale si presenterà alle elezioni amministrative di Cesenatico che si terranno il 3 e 4 ottobre. Oggi è il turno di Thomas Gualtieri e Fiorenza Venturi.

Thomas Gualtieri. Nato a Cesenatico, fin da ragazzino si è interessato di politica nazionale e internazionale. “Sono professore di matematica all’ITI di Cesena. Quando Roberto mi ha chiesto di collaborare con lui e il suo staff non ho esitato e ho accettato subito per partecipare, non solo a parole, ma anche concretamente alla rinascita di Cesenatico. Mi sta molto a cuore la gestione dello sport; sono stato atleta agonista a livello nazionale nel pattinaggio di velocità a rotelle in linea e ho allenato per anni la nazionale giovanile. Ho praticato anche triathlon, beach volley, racchettoni e per questo vorrei impegnarmi nel considerare importanti anche gli sport cosiddetti minori e lavorare per permettere di migliorare le condizioni in cui ora si trovano”.