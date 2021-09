Statali, camerieri, autisti: arriva il super Green Pass

Al momento sembra che l’orientamento del Governo sia quello di di verificare gli effetti del super Green Pass, per poi decidere se spingersi fino all’obbligo vaccinale.

L’ago della bilancia sarà una soglia: il 90% di copertura degli over 12. La stima è che si arrivi almeno all’85% entro ottobre. Ma in termini di contenimento della pandemia potrebbe non bastare, vista la contagiosità della variante Delta.

Ma c’è una (delle tante) contraddizione. Ci sarebbe infatti la strada del passaporto per gli studenti tra i 12 e i 19 anni (per gli universitari è già previsto, per gli under 12 il vaccino non è ancora autorizzato), ma andrebbe a scontrarsi con l’obbligo scolastico. Senza dimenticare che i minorenni hanno avuto accesso al vaccino soltanto da fine maggio, con poco tempo a disposizione rispetto al resto della popolazione.