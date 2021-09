Covid, vaccinazioni in farmacia: dal 7 settembre in Emilia Romagna

Vaccino anti Covid anche in farmacia in tutta l’Emilia Romagna: al via da domani, martedì 7 settembre, le prenotazioni, da effettuare anch’esse contattando direttamente la farmacia. Sul sito della Regione ER Salute al link l’elenco di quelle disponibili, al momento 176 da Piacenza a Rimini, ma Cesenatico è assente.

E la vaccinazione, naturalmente, avverrà con gli stessi standard di sicurezza che hanno sempre contraddistinto il lavoro della macchina vaccinale emiliano romagnola: tutto è stato organizzato con il fondamentale supporto delle Aziende sanitarie e dei medici di medicina generale, a partire dagli specifici corsi di formazione per i farmacisti somministratori.

Chi può vaccinarsi.

Possono vaccinarsi in farmacia solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare alcun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l’aver sofferto di determinate malattie in passato. La vaccinazione sarà effettuata o direttamente nei locali della farmacia, o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti. I vaccini utilizzati saranno Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.