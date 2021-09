In arrivo a Cesenatico la macchina che rallenta l’invecchiamento

E’ in arrivo a Cesenatico – in esclusiva per la Romagna – Observ 520x, la più evoluta macchina al mondo in grado di contrastare l’incedere del tempo.

Prezioso alleato di dermatologi e medici estetici, si tratta del più innovativo sistema di analisi della pelle disponibile oggi sul mercato statunitense.

Observ 520x sarà installato, nelle prossime settimane, nell’ambulatorio medico di via Squero dove, da qualche anno, opera il dottor Alessandro Pasquali, medico estetico di Cesenatico che l’ha acquistato in esclusiva per la nostra zona direttamente dagli Stati Uniti.

E per presentare il nuovo dispositivo alla città, tra settembre ed ottobre, verrà organizzato proprio a Cesenatico una “Open Week” nel corso della quale sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad uno screening professionale della pelle.

Dotato di nove diverse modalità di osservazione per visualizzare ed analizzare la salute del viso (dallo stato più profondo fino alla superficie), il macchinario garantisce una diagnosi accurata delle condizioni attuali dell’epidermide, consentendo al medico di prevenire l’invecchiamento dermatologico con trattamenti personalizzati.

Il dispositivo fotografa, infatti, in altissima risoluzione, la topografia strutturale del viso, indicando le criticità di oggi (perdita di elasticità, assottigliamento e secchezza) che, un domani, evolveranno in macchie, rughe ed imperfezioni generando dunque un invecchiamento generalizzato del volto.