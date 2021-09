“Normativa troppo complessa”: salta la Gran Fondo Pantani

Annullata la dodicesima edizione della Gran Fondo Marco Pantani. L’annuncio ufficiale è stato comunicato ieri dallo staff organizzativo e dalla famiglia Pantani che parla di “scelta difficile ma giusta”.

“Visto che le normative vigenti non permettono di organizzare un evento come nostro solito – si legge nella nota – abbiamo preferito rimandare la festa alla prossima stagione nella speranza che le situazioni possano cambiare per il bene di tutti e per ritrovarci con ancora più voglia di stare insieme, festeggiare e ricordare il nostro Marco”.