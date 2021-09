Centinaia di persone alla festa di compleanno de La Posada

Una grande festa per tutta Rivabella. Questo doveva essere e questo è stato il maxi-evento organizzato in occasione del 40° compleanno de La Posada, il più antico ristorante della frazione riminese, l’unico – dal 1981 ad oggi – a non aver mai cambiato né l’insegna né i gestori (Max, Arnaud e Severine).

La grande festa di compleanno era inizialmente prevista per il 1° maggio (data ufficiale del primo giorno di attività), ma il Covid ci ha messo lo zampino e dunque i titolari hanno preferito spostarla a settembre.

Una grande festa dal vago sapore “retrò” con atmosfere anni ’80 per ricostruire, in maniera fedele, le ambientazioni tipiche di 40 anni fa, quando La Posada – in una Rimini ancora capitale europea della vacanza – accendeva per la prima volta al civico 31 di via Toscanelli la sua insegna.