Gozzoli. “Cesenatico in salute: l’ospedale diventa più grande”

“In questi giorni che ci preparano al voto del 3 e 4 ottobre vogliamo dedicare alcuni momenti specifici a degli argomenti fondamentali del nostro programma che crediamo meritino approfondimento: la sanità è uno dei cardini su cui poggiare il futuro di Cesenatico, è la sua importanza è ulteriormente aumentata dopo quello che abbiamo vissuto dal 2020 e che stiamo vivendo ancora. Partiamo dai fatti: nell’accordo per la costruzione del Ciclodromo di Villamarina, il Comune di Cesenatico ha ceduto una porzione di terreno ad AUSL che servirà per l’ampliamento dell’Ospedale Marconi e la creazione di una nuova Casa della Salute. Lavoriamo a stretto contatto con l’azienda sanitaria locale da anni, e nel vivo dell’emergenza sanitaria ci siamo detti quanto potesse essere importante rafforzare la medicina territoriale di un territorio come Cesenatico. Vogliamo che la sanità pubblica sia ancora più vicina ai cittadini, più comoda e funzionale, vogliamo che Cesenatico si doti dell’attrezzatura necessaria per effettuare le TAC e che cresca sempre di più. A Cesena nascerà un grande e nuovo ospedale, ma la nostra città riuscirà a mantenere la sua centralità e anzi a potenziare i suoi servizi già buoni: abbiamo bisogno che Cesenatico sia vicina ai cittadini e pronta a ogni evenienza, abbiamo lavorato per farlo e stiamo lavorando ancora. Parleremo di questo progetto e di quanto la medicina territoriale assumerà ancora più importanza nei prossimi anni”, spiega il candidato sindaco Matteo Gozzoli.