La Cri di Cesena saluta il suo coordinatore Paolo Ricci

I suoi colleghi ci tengono salutarlo e a ringraziarlo per il lungimirante lavoro svolto, rassicurati però dal fatto che potrà sempre rimanere come volontario perchè, come si suol dire “il primo amore non si scorda mai..”.

“Siamo sicuri che i suoi alunni apprezzeranno la sua capacità di tenere saldo un gruppo, tanto quanto abbiamo fatto noi. Buon inizio scuola, Prof!”.