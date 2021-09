Per Cesenatico in Comune: “Responsabilità dei cittadini e decoro urbano”

Creazione di una comunità solidale, responsabilità dei cittadini e decoro urbano: sono questi alcuni dei tempi presenti nel programma elettorale di Cesenatico in Comune.

La lista civica che alle prossime elezioni amministrative appoggia il candidato sindaco di centro-sinistra, Matteo Gozzoli, presenta altri due candidati al consiglio comunale di Cesenatico: Lorena Savastano e Giorgio Pagan.

Lorena Savastano, 76 anni, pensionata, volontaria e unica caregiver del marito malato di Alzheimer. “Uno dei temi principali del nostro programma è la coesione sociale, che in questi ultimi anni è stata trascurata anche a causa della pandemia. Per attuare questo progetto sarebbe opportuno che le associazioni presenti sul territorio potessero meglio dialogare fra loro, per non disperdere energie ed essere più incisive. Infatti solo se ci prenderemo cura, insieme, dei più fragili potremo costruire una società più forte e inclusiva”.