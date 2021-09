Turismo: “Estate positiva ma è -14,7% rispetto a quella del 2019”

Una ripresa – iniziata dalla seconda metà di giugno e proseguita a luglio e agosto – che rappresenta “una boccata d’ossigeno” per il turismo emiliano-romagnolo, un settore in cui appaiono necessari “una seria programmazione e interventi decisi per ritornare alla normalità perduta”. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Assoturismo Confesercenti Emilia-Romagna al Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 512 imprese ricettive della regione.

Nel corso del trimestre estivo negli hotel e nelle altre strutture ricettive viene evidenziato nell’indagine “sono stati registrati 20,1 milioni di pernottamenti, cioè il +37% rispetto al trimestre 2020”. Le stime indicano in oltre 2,4 milioni le presenze dei turisti stranieri (+41,7%), mentre i pernottamenti degli italiani supererebbero i 17,7 milioni (+36%).

Ad ogni modo, “se si confrontano questi dati, con l’estate 2019 i numeri raccontano di una stagione al di sotto di quella che si può considerare la normalità, con 4 milioni in meno di pernottamenti rispetto al 2019 (-16%)”.

Guardando al territorio sulla Riviera si è registrato un aumento stimato delle presenze, sul 2020, del 37% per un totale di oltre 17,7 milioni, (+41% gli stranieri, +37% gli italiani). Rispetto al 2019 però, si riporta una diminuzione del 14,7%.