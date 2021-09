Ai blocchi di partenza la maratona Alzheimer

E’ tutto pronto per la X edizione della Maratona Alzheimer che si svolgerà a Cesenatico, dal 10 al 12 settembre prossimi.

Un traguardo importante per una manifestazione che resta la sola ad organizzare la più grande marcia per i diritti delle persone con Alzheimer in Italia.

Per il secondo anno insieme all’Alzheimer Fest, la Maratona Alzheimer può contare dal settembre del 2020 sul sostegno della Fondazione Maratona Alzheimer, costituita esattamente un anno fa con l’obiettivo di impegnarsi concretamente per affrontare le complesse tematiche poste dalle demenze e da chi è affetto dalla malattia di Alzheimer.

Dopo I webinar primaverili proposti come prima inziativa pubblica, ora la Fondazione è impegnata nel lancio della Petizione Nazionale per il diritto alla cura delle persone con Alzheimer sottoscrivibile qui.

Nove i punti specifici che la Fondazione Maratona Alzheimer chiede che siano recepiti nell’attuazione del PNRR, approvato in Parlamento:

1. recepire completamente l’evidenza scientifica che riconosce le demenze come “malattie” e non come evoluzione obbligata del processo di invecchiamento;

2. valorizzazione e sviluppo di Comunità Amiche, competenti e consapevoli;

3. Case delle Comunità come luoghi di prevenzione, cura e assistenza del declino cognitivo;

4. adeguata strutturazione dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenze;

5. flessibilità e specificità dei modelli di assistenza domiciliare e dei centri diurni;

6. ospedali di comunità come luoghi dove fornire cure di media intensità in tempi brevi;

7. una nuova organizzazione delle RSA;

8. percorsi ospedalieri dedicati alle specifiche necessità delle persone con demenza;

9. revisione della formazione del medico di medicina generale.