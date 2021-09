Ci sono le elezioni: anticipata la Festa dell’Unità di Borella

Partirà mercoledì 15 settembre la Festa dell’Unità del Partito Democratico di Cesenatico che si svolgerà al Circolo ARCI di Borella in via Cesenatico n°222 in una data anticipata rispetto alle abitudini degli ultimi anni in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Sarano due quest’anno gli incontri a tema politico: giovedì 16 settembre il candidato Sindaco Matteo Gozzoli sarà sul palco insieme ai consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti, mentre venerdì 17 settembre sempre Gozzoli presenterà il suo programma elettorale insieme a tutti i candidati consiglieri della lista del Partito Democratico.

La festa si svolgerà, ogni sera, al coperto, in ambienti riscaldati e sanificati nel rispetto dei protocolli anticovid e delle normative di sicurezza.

Tutte le sere dalle ore 18.30 cucina romagnola con specialità di carne e pesce; si potranno, infatti, gustare minestra, salame ai ferri, fritto di pesce, trippa, rane e tanto altro. Per ogni serata è prevista la lotteria di piante e fiori e ruota della fortuna.

L’ingresso è ad offerta libera tutte le sere.