Sky Park e gite in motoscafo: le idee turistiche di Buda

“Negli ultimi anni a Cesenatico non c’è stato alcun elemento di innovazione nel campo turistico, rimanendo al palo rispetto alle altre località concorrenti”, queste le parole del candidato sindaco di centro-desta, Roberto Buda.

“La nostra città ha un tessuto alberghiero composto prevalentemente da strutture medio-piccole, con 40-50 camere a disposizione, le quali risultano prive di servizi accessori attrattivi a causa degli spazi ridotti – continua Buda – Per rivoluzionare l’offerta turistica servono quindi scelte coraggiose e lungimiranti, che sappiano creare un nuovo mercato, ad oggi inesistente in Italia. Una soluzione innovativa sarebbe la creazione di più attrazioni diffuse per la città a disposizione di turisti e cittadini, in collaborazione con gli operatori del settore. Come li vedreste uno Sky Park lungo le alberature di viale Torino o un giro su un motoscafo elettrico nel laghetto del Parco di Levante?”.