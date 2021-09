Triathlon a Cesenatico: lo sport nonostante le difficoltà.

Sabato 4 e domenica 5 settembre si è tenuta la competizione sportiva che, ormai da anni, riunisce atleti e appassionati in un contesto di competizione, atleticità e adrenalina: il Triathlon. Il modo più congeniale per mettersi in gioco e dare il meglio di sé cimentandosi in varie discipline. Corsa, nuoto, ciclismo.

Cesenatico, ancora una volta, diventa il centro della gara e si anima di centinaia di iscritti pronti a dar prova del loro talento.

Sabato è stato il turno di bambini e ragazzi con l’Aquathlon Tri Kids. In fasce comprese dai 5 ai 17 anni. Prove rivolte a tutti: sia per coloro che hanno già fatto il loro ingresso nel mondo dello sport sia per chi, invece, ha appena scoperto la dimensione del movimento. Un’occasione per sviluppare, anche nei più giovani, lo spirito sportivo e la voglia di utilizzare la propria energia a favore del corpo (e della mente perché, si sa, i benefici dell’allenamento si avvertono su ogni piano).