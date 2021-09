Ecco il programma di Matteo Gozzoli per il futuro di Cesenatico

Cesenatico porto delle opportunità e del lavoro. I lavori per il nuovo Waterfront sono il punto di partenza per la totale riqualificazione di Ponente: dalle colonie abbandonate agli hotel con grandi spazi, RTA, luoghi per lo sport e il turismo all’aria aperta; la stessa anima anche per la Vena Mazzarini che deve rimanere uno spazio pubblico a disposizione di tutti per eventi, wellness e percorsi ciclabili e pedonali. Il Porto dopo la rivoluzione di questi anni con la sua completa riqualificazione deve essere impreziosito da un intervento sul mercato ittico e da un piano triennale di dragaggio. Le norme del nuovo PUG permetteranno inoltre di rendere gli stabilimenti balneari sempre più ricchi di servizi come piscine e aree benessere e darà la possibilità agli hotel di costruire un piano in più.

Un destination manager altamente qualificato per promuovere Cesenatico in maniera competitiva all’estero e nei grandi eventi con regole nuove e flessibili per riqualificare hotel e strutture ricettive in chiave moderna e sostenibile. Parallelamente a questo la creazione di un cashback locale darà supporto al commercio di vicinato.

Cesenatico sostenibile. Nel quartiere di Bagnarola sorgerà una nuova area verde da più di 13.000mq e nascerà anche il terzo grande parco pubblico della città nell’area del Venone con la costruzione della cassa di laminazione che si accompagnerà anche alla ricucitura e all’espansione di un percorso ciclo-pedonale. Dal 2021 si passerà al sistema “Porta a Porta” nella gestione dei rifiuti con attenzione alle aree turistiche. Il nuovo PUG, recentemente adottato, porterà a Cesenatico una svolta sostenibile: incentivi per la rigenerazione degli edifici esistenti, consumo zero di nuovo suolo, possibilità nel forese del +20% per case sparse con possibilità di riuso a fini abitativi per gli edifici che hanno perso l’originaria funzione abitativa.

Cesenatico luogo dei saperi e della conoscenza. Dai prossimi anni scolastici il trasporto scolastico comunale diventerà gratuito, sostenendo 500 famiglie del territorio e contestualmente proseguiremo nella messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici; per quanto riguarda la cultura, l’edificio che attualmente ospita la scuola primaria “2 agosto 1849” diventerà uno spazio polifunzionale dedicato alla cultura e alle associazioni del territorio, un nuovo centro per le arti cittadini.