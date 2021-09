Vacanze finite per 600mila studenti: lunedì la prima campanella

Il 13 settembre, in Emilia-Romagna, suona la campanella per 616mila studenti, di cui 544.610 nelle 534 scuole statali e 71mila nelle quasi mille paritarie (per l’80% scuole dell’infanzia). A presentare i numeri dell’anno scolastico 2021/22 è l’Ufficio scolastico regionale.

Rispetto all’anno passato, si registra un lieve calo (-0,5%) di studenti nelle scuole statali. Aumentano invece gli studenti con handicap (19.996, +4%). Le classi funzionanti saranno 25.021, di cui 8.790 nella scuola primaria.

Su base provinciale, come lo scorso anno, Bologna detiene il record regionale per classi funzionanti, pari a 5.273 (1.912 nella scuola primaria). Seguono Modena con 4.277 e Reggio Emilia con 3.036. Per quanto riguarda le scuole secondarie, 88.729 studenti emiliano-romagnoli frequentano i licei (il 44%) e 112.366 i tecnici-professionali (71.526 i tecnici e 40.840 i professionali). La popolazione scolastica totale nella scuola secondaria di secondo grado aumenta del 2,3%, trainata dai licei (+2,8%). I dirigenti scolastici saranno 486, con 28 nuove assunzioni. Le scuole assegnate a dirigenti scolastici in reggenza nel 2021/2022 saranno 48.