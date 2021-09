Buda: “I Diamanti pessimo esempio di gestione turistica”

“La programmazione in una località turistica come Cesenatico è di fondamentale importanza affinché non ci si faccia trovare impreparati o, ancor peggio, si perdano dei pezzi lungo il cammino”. Inizia così il post del candidato sindaco del centrodestra Roberta Buda che torna a puntare l’indice contro lo stato di degrado in cui si trova il parco Acquatico I Diamanti “che – denuncia – a causa di un bando tardivo e mal gestito, questa estate è stato lasciato abbandonato a se stesso, non fornendo certo una bella vetrina per la nostra città agli occhi dei turisti”.