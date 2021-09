Cerca badante con “Green Pass”: pioggia di insulti sotto il post

Rosella è un’insegnante elementare che, per cercare una badante qualche ora per la madre a Gatteo Mare, ha avuto la pessima idea di pubblicare un annuncio su Facebook. Ma quell’inserzione, che aveva in realtà una finalità molto semplice e banale, si è trasformata in un’accesissima bagarre di polemiche ed insulti.

Il motivo? Perché Rosella, tra i requisiti richiesti, oltre alla flessibilità oraria e alla capacità comunicativa, ha richiesto anche il green pass e l’utilizzo della mascherina. Apriti cielo.