“In Emilia Romagna gli indicatori Covid stanno migliorando”

A livello epidemiologico, l’Emilia-Romagna, mostra “indicatori migliori rispetto a qualche settimana fa, con l’indice Rt abbondantemente sotto quota 1 (a 0,82) e un’incidenza scesa a 83 su 100.000 più bassa di qualche settimana fa seppur sopra quota 50”. Così, l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, secondo cui nella nostra regione “c’è un trend in decremento per quanto riguarda l’Rt e una incidenza che scende rispetto ai livelli precedenti”.

Quanto all’occupazione dei posti letto ordinari negli ospedali della Regione siamo al 5,1% e lo stesso valore vale anche per l’occupazione dei posti in terapia intensiva: considerando che “quanto alle soglie di sicurezza, il rapporto è del 10% sui posti in terapia intensiva e del 15% sui posti ordinari, siamo in una fase di stabilizzazione e sotto controllo”.