Urbanistica, Pd: “Ecco la Cesenatico di domani”

“Il Partito Democratico – si legge in una nota – è orgoglioso di essere stato protagonista di una maggioranza che ha pensato, ideato e redatto un Piano Urbanistico Generale di questo tipo. Ed è importante affermarlo in questa campagna elettorale che decide il futuro della nostra città, un futuro tracciato anche da questo strumento. Il Pug guarda a Cesenatico, ai suoi bisogni e alle sue potenzialità con lo sguardo avanti ai prossimi trenta o quaranta anni e contiene elementi e degli strumenti che

rappresentano una decisa innovazione per la pianificazione territoriale di Cesenatico vertendo su elementi completamente nuovi: flessibilità, tessuti ridisegnati che permettono interventi fermi da tanto tempo, rigenerazione e sostenibilità. Con un’attenzione particolare agli aspetti sociali della città. Per cambiare volto alla città c’era bisogno di uno sforzo importante che ci ha condotto fino a qui. Guardare al bene comune di una collettività passa dal prendere decisioni che vadano ad arricchire tutti, senza privilegiare qualcuno e senza lasciare indietro nessuno. Il Pug si occupa delle imprese con gli stabilimenti balneari che potranno diventare sempre più ricchi di servizi come piscine e aree benessere; e si occupa di tutto il settore ricettivo con le strutture che avranno la possibilità di riqualificarsi e costruire un piano in più ed espandersi e con gli alberghi di piccole dimensioni e dismessi che potranno cambiare destinazione d’uso. Il Pug apre alla realizzazione di RTA anche sul lungomare. Non solo turismo ma anche il forese: possibilità di 20% di incremento per le case sparse, riuso a fini abitativi degli edifici che hanno perso l’originaria funzione e frazionamento delle grandi costruzioni per permettere alle famiglie maggior facilità nella sistemazione della famiglia. A fare da cornice e da guida di tutto la sostenibilità con incentivi per la rigenerazione degli edifici esistenti e consumo zero di nuovo suolo. Dal dicembre del 2020 il piano è stato discusso in 5 Commissioni per la Pianificazione Territoriale, una presentazione dedicata ai tecnici e una presentazione pubblica per tutti i cittadini. Contestualmente come Amministrazione abbiamo anche incontrato le Associazioni di Categoria per spiegare i principi che ci hanno mosso e ascoltare suggerimenti e proposte”.