Green Pass a scuola, le regole e l’obbligo anche per i genitori

CHI NON HA BISOGNO DI GREEN PASS. Il Governo precisa che “questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”.

FINO A QUANDO. Le nuove norme fissate dal Governo per la scuola restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS PER I GENITORI ANCHE IN ASILI NIDI E MATERNE. Come si legge nel comunicato stampa del Governo nel provvedimento sono “compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore”. Resta da capire come verrà applicato nella pratica il decreto soprattutto per gli asili nidi e le materne.

I CONTROLLI. Il decreto affida le verifiche al dirigente scolastico e ai responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative che “hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore”. Palazzo Chigi aggiunge che “nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

LA PIATTAFORMA NAZIONALE PER I CONTROLLI. Per le verifiche sarà utilizzata anche una piattaforma nazionale. Il Ministero spiegando che “grazie alla collaborazione fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute” ha annunciato che “da lunedì 13 settembre, con l’inizio delle lezioni nella maggior parte delle regioni d’Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del Green Pass dei dipendenti scolastici”.

SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY. Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non sarà, infatti, possibile conoscere la motivazione di un eventuale pass non attivo. Previsto inoltre uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e segnalazioni.