Riparte la stagione 2021-2022 della Asd Dance Dream

E’ ripartita lo scorso 6 settembre la stagione 2021-2022 della Asd Dance Dream di Cesenatico che, fino al 13 ottobre, ha aperto la sua segreteria per accogliere allievi vecchi e nuovi.

Per questioni logistiche legate ai protocolli anti-Covid, quest’anno non sarà possibile organizzare il tradizionale “Open Day”, ma chi vorrà potrà comunque provare gratuitamente uno dei corsi proposti prenotando il suo appuntamento tramite Messenger o WhatsApp al numero 347 918 22 44 (la segreteria, in base alla disciplina prescelta, comunicherà le giornate delle lezioni-prova).

I corsi partiranno ufficialmente il prossimo 14 settembre, mentre nelle prossime settimane prenderanno il via anche i tradizionali “Weekend dell’arte” che offrono agli allievi la possibilità di sostenere un ciclo di lezioni con i grandi maestri della danza provenienti dal mondo del Balletto o del Musical (il primo appuntamento è con il tip-tap di Silvia Ferraris il 23 24 ottobre).

Sotto il coordinamento di Ilaria Esposito ripartono anche i corsi per ragazzi e bambini a partire dai 3 anni: “giocodanza” (imparare giocando dai 3 ai 5 anni), danza classica e moderna – danza acrobatica (dai 6 ai 10 anni), danza classica danza contemporanea – modern jazz – acrobatica (dagli 11 ai 13 anni), danza classica – contemporanea – modern jazz (dai 12 anni in su), musical theatre con danza – canto – recitazione – acrobatica – tip tap (dai 6 anni in su), Tap Dance Academy (a partire dai 6 anni) e DD Company (una compagnia teatrale riservata a bambini e ragazzi dai 6 anni in su).

Inoltre, si studia sbarra a terra, danza di carattere, punte e repertorio, floowork, Jazz Broadway Stile, Modern Fusion, laboratorio coreografico, lezioni teoriche di storia della danza e del musical: “Da quest’anno – spiega la presidentessa della Dance Dream Monica Battistini – intensificheremo anche le attività ludico-ricreative gratuite per i minori regolarmente iscritti con laboratori creativi a tema, cha vanno dal disegno al canto, dalla pittura al trucco fino alle materie espressive senza movimento ma applicate alla danza” (il calendario ufficiale verrà reso noto il prossimo 15 ottobre).

Il tutto in totale sicurezza nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid con la sanificazione della sala danza dopo ogni lezione, 15 minuti tra un gruppo e l’altro per permettere la regolazione dei flussi d’entrata ed uscita, procedure di distanziamento, dispenser con gel disinfettanti, nuova logistica negli spogliatoi con ingresso contingentato e massima igiene.