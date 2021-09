Ubriaco seriale semina il caos sul lungomare Carducci

L’aspetto più preoccupante è che l’uomo era giunto sul lungomare al volante della sua auto, ma in quelle condizioni (ciondolante e incapace di spiccicare una parola) non avrebbe mai potuto rimettersi alla guida. Anche perché già in passato si era reso protagonista di episodi allarmanti come quando, una sera di maggio, era finito con l’auto in piena notte contro gli stand della Nove Colli. In quel caso, per una fortunata coincidenza, nessuno si era fatto male ma, anche allora, era risultato completamente ubriaco.

Anche ieri sera ci sarebbero stati, forse, gli estremi per portarlo in caserma ma i militari, alla fine, hanno opportunamente scelto la strada della comprensione e così l’hanno riconsegnato ad un suo familiare che l’ha riportato a casa. Come accaduto tante altre volte. In attesa della prossima…