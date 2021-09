Via Donizetti, lo strano caso della strada asfaltata a metà

L’anomalia, per quanto provvisoria, crea una evidente situazione di pericolo perché i due asfalti (quello vecchio e quello nuovo) sono, di fatto, su due livelli differenti e dunque, in mezzo alla strada, si è formato un vero e proprio scalino.

E così, giovedì scorso, un signore che percorreva via Donizetti in bicicletta è finito con le ruote su quel “gradino” e, ovviamente, è caduto. Per fortuna l’uomo non ha riportato gravi conseguenze, ma l’episodio – come denunciato su molti social – è un campanello d’allarme che non può essere ignorato.