A fine estate il “cliente” più sgradito: messo in fuga ladro d’albergo

Non è la prima volta che l’hotel viene visitato dai ladri. Anche la scorsa primavera l’albergo – che proprio oggi terminerà la sua stagione – era stato il bersaglio di un gruppetto di malviventi extracomunitari che, durante la notte, a più riprese, erano entrati nella struttura per rubare alcolici ed oggetti di poco valore. Ma in quel caso, sempre grazie all’ausilio di una telecamera, due malviventi erano stati sorpresi ed arrestati in flagrante dai carabinieri di Milano Marittima.