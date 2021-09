Alzheimer Fest 2021 con i nonni della Casa di via Magrini

Per concludere, nella mattina di domenica 12, davanti al Museo della Marineria, la Passeggiata ad Arte organizzata da Luca Carli Ballola e il suo gruppo in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha messo a disposizione una competente guida, è stata coinvolgente per emozioni e successo d’intenti. I nonnini, quasi tutti in carrozzina, hanno partecipato con i rispettivi accompagnatori a una visione differente del Porto Canale e della casa di Marino Moretti attraverso una semplice ma efficace cornice di cartone per consentire una messa a fuoco speciale del panorama. Il risultato della Passeggiata ad Arte è stato il componimento di stati d’animo, ritmati dal suono delle campane, sulla parola “casa”, scaturiti a seguito della lettura di alcune poesie di Moretti, ecco alcune delle frasi più significative:

Il mio rifugio, la famiglia, insieme, accoglienza, libertà, il mio cane, c’è tutto, i fiori, io l’adoro, la campagna, quanto lavoro ci ho fatto, il suono del fiume, il giardino, l’ombra della casa, ginocchia del nonno che racconta.

Questi ma molti altri i sentimenti riportati sulla banchina del porto canale di Cesenatico dove il sorriso e gli occhi lucidi di emozione erano ben visibili sui volti dei protagonisti di questa bella avventura, “Per non dimenticare, per affrontare anche il dolore dell’allontanamento dei ricordi, insieme, con la consapevolezza che la demenza non riduce l’essere umano e non cancella la persona.” Il saluto di Luca a tutti i partecipanti, artisti a proprio modo.