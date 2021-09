Elezioni. Due giovani consiglieri per Roberto Buda

La lista civica Buda, che sostiene il candidato sindaco di centro destra Roberto Buda, alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre, presenta altri due candidati consiglieri comunali: Simone Visani e Alessandro Manganoni.

Simone Visani. “Negli ultimi anni per noi giovani non è stato fatto nulla a Cesenatico, anzi sono solo state tolte iniziative, e non c’è stata una voce che ci abbia rappresentato per sostenere le nostre idee ed esigenze – spiega Visani – Ho così ho deciso di candidarmi a consigliere comunale nella lista civica con Roberto Buda. Ho creato il gruppo Cesenatico Young, nato sia per la mia campagna elettorale, ma soprattutto per uno scambio di proposte tra ragazzi dai 18 ai 30 anni della nostra città che verranno poi portate in consiglio comunale”.