Gozzoli: “Ecco perchè le imprese balneari vanno tutelate”

“Con il nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale) prevediamo la possibilità di interventi sugli stabilimenti che potranno diventare più ricchi di servizi come piscine e aree benessere: Cesenatico, e tutta la Riviera, hanno bisogno che tutto questa non venga messo in discussione – conclude Gozzoli – Siamo dentro a una questione in cui l’appartenenza e il colore politico non contano e credo che il sindaco di Cesenatico, – chiunque lo sarà nei prossimi cinque anni -, abbia il dovere di essere a fianco delle imprese balneari”.