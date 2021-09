Il segreto di ciglia lunghe e folte: la laminazione

PERCHE’ SCEGLIERE DI FARE LA LAMINAZIONE CIGLIA

Ma quali sono i casi in cui viene in aiuto questa soluzione? Ecco qui la lista completa delle caratteristiche migliori per adottare la laminazione:

molto lunghe e rigide

dritte o all’ingiù

disordinate o incrociate.

secche, sfibrate e disidratate.

Se le tue ciglia non dovessero far parte di questa lista, è sempre meglio chiedere alla professionista quale sia la soluzione migliore.

LAMINAZIONE CIGLIA

La laminazione ciglia è una tecnica avanzata che ha due funzioni:

andare a creare una curvatura permanente ed enfatizzare il colore, restituire corpo e spessore al pelo.

Questa peculiarità è resa possibile grazie all’applicazione della cheratina, un prodotto naturale in grado di nutrire il pelo in modo che si rigeneri e irrobustisca. Tutti questi benefici si ottengono dopo essersi sottoposti al trattamento almeno 3/4 volte, da qui il nome “Tecnica cumulativa“.

Il trattamento non richiede molto tempo ed è composto da 3 principali step in cui si vanno ad applicare e lasciare agire più prodotti. I tempi di posa sono essenziali per garantire il risultato, per questo motivo si consiglia di rivolgersi ad una esperta che conosce i prodotti.