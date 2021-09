Al centro sociale Insieme la “Ginnastica della memoria”

“Tenere allenata la mente per mantenerla in forma”. Questo il titolo del corso di “Ginnastica della memoria” in programma dal 20 settembre al 20 ottobre, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 16,15. L’iniziativa, promossa dal centro sociale “Cesenatico Insieme”, ha un obiettivo ambizioso: insegnare i segreti per ricordare.

Passati i 50 anni, spiegano gli esperti, sono numerose infatti le persone che si lamentano della propria memoria: un nome che resta sulla punta della lingua, un numero che proprio non viene in mente, le chiavi lasciate chissà dove.