Baket, i Tigers affilano gli artigli nelle amichevoli

Prosegue intanto la preparazione con il Professor Gilli. Tante anche le sedute facoltative cui prendono parte i giocatori di coach Tassinari, che hanno fornito alcune indicazioni interessanti nella partita di sabato scorso. Questa mattina la squadra, divisa in due gruppi, si allenerà nella sala pesi del Club Ippodromo, dove poi tronerà nel primo pomeriggio per analizzare nella sala video la partita contro Imola. Quindi il trasferimento al Carisport per l’allenamento in vista dell’amichevole di domani a Fiorenzuola.