Troppo pochi i nati. Cambia la popolazione in provincia

I principali indicatori demografici evidenziano le caratteristiche strutturali della popolazione del territorio in esame al 31/12/2020 e ne completano l’analisi demografica. La densità demografica provinciale è pari a 165 abitanti per chilometro quadrato (kmq), inferiore al dato medio regionale (198) e nazionale (196). Strutturalmente la popolazione si concentra per il 54,6% nei grandi centri urbani (Comune di Forlì e Comune di Cesena); Il Comprensorio più popoloso risulta quello di Cesena con 209.214 residenti (il 53,2% del totale provinciale) e 186 abitanti per kmq; il Comune con maggiore densità è quello di Gambettola (1.373 abitanti per kmq).

La componente femminile della popolazione residente in provincia è leggermente prevalente rispetto a quella maschile (rapporto di mascolinità pari a 95,1), con un tasso di fecondità di 1,24 figli per donna in età fertile (Emilia-Romagna 1,27, Italia 1,24). La popolazione anziana (da 65 anni in poi) costituisce il 24,7% di quella totale e gli over 59 superano gli under 30 (rapporto 1,2); l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni) è pari a 194,0 (in aumento), superiore al dato regionale (190,0) e nazionale (183,3). L’età media è pari a 46,3 anni, superiore al dato nazionale (45,4) e regionale (46,0).

Nel territorio in esame, il totale della popolazione in età non attiva (quindi per definizione da 0 a 14 anni e da 65 anni in poi) costituisce il 59,9% di quella in età attiva (indice di dipendenza) e al suo interno è prevalente la componente anziana; l’indicatore si presenta superiore al dato medio regionale (58,5%) e nazionale (56,8%). Ancora più evidente è lo squilibrio all’interno della popolazione in età attiva (indice di struttura e indice di ricambio): infatti, le persone da 40 a 64 anni sono il 53,0% in più rispetto ai residenti da 15 a 39 anni e quelle con età compresa fra i 60 e i 64 anni (potenzialmente in uscita dal mercato del lavoro) sono il 45,4% in più rispetto a quelle di età compresa tra i 15 e i 19 anni (potenzialmente in entrata nel mercato del lavoro).