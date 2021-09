Elezioni e scuole, il dibattito si scalda

Ma il tema della scuola potrebbe essere la scintilla capace di accendere la verve del dibattito cittadino. In un proprio intervento programmatico condiviso sui social, il candidato di centro destra Roberto Buda ha scritto la propria idea che non ha passato il vaglio di chi è esperto di lavori pubblici in pubblica amministrazione: la candidata Pd, Michela Strada.

Ecco cosa scrive Buda: “Voglio accogliere il primo suono della campanella dell’anno, augurando a tutti i nostri giovani un meraviglioso anno scolastico in cui sappiano coltivare quella curiosità che ci spinge a conoscere a fondo le cose e a non vivere in maniera superficiale. […]

Purtroppo a Cesenatico – qui la stoccata alla Giunta Gozzoli – inauguriamo questo anno scolastico con tante criticità, grazie a un cantiere in via Torino incompiuto e bloccato da una complessa situazione giudiziaria e con le scuole superiori che vedono sempre più studenti iscritti, ma con la mancanza di spazi adeguati in cui accoglierli”.