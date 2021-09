Elezioni, si presentano Bandieri e Zavalloni

Fabio Bandieri. “Nato a Cesenatico 51 anni fa, padre di Davide di 17 anni, ho conseguito il diploma di Odontotecnico a Pesaro per poi, terminati gli studi, intraprendere varie esperienze lavorative all’estero come accompagnatore turistico per alcuni tour operator. A 30 anni ho poi deciso di mettermi in proprio rilevando una vecchia attività di abbigliamento che ho poi trasformato radicalmente in un punto di riferimento per i giovani appassionati di moda surf e skateboard, tutt’ora negozio molto innovativo a Cesenatico, denominato “Street & Sport”. La stessa operazione l’ho poi messa in pratica con un altro negozio di abbigliamento, cambiandone ancora una volta i connotati, e trasformandolo in un nuovo concetto di moda streetwear con il primo “Diesel Store” della nostra città.

In continua ricerca di nuove sfide e con la volontà di riqualificare strutture della nostra città, all’età di 40 anni ho così rilevato un vecchio stabilimento balneare e attraverso una profonda ristrutturazione, ho dato vita al Bagno Belvedere, un locale alla moda con una ristorazione legata alla nostra tradizione romagnola ma con un occhio all’innovazione.