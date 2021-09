Fratelli d’Italia: “E’ arrivato il momento di levare l’ancora”

Pesca e agricoltura sono settori centrali. “Abbiamo leggi europee che stanno penalizzando i pescherecci a gestione familiare, è fondamentale che l’amministrazione sostenga queste attività e all’interno del mercato ittico è possibile individuare un luogo dove trasformare il prodotto e creare un punto di contatto anche coi turisti”, ha spiegato Buda.

Uno dei punti su cui Fratelli d’Italia ha lavorato maggiormente è quello della sicurezza. “Tra baby gang e furti, un senso di insicurezza come quello di questa estate non lo si avvertiva da anni – ha detto il candidato sindaco – La risposta non può essere uno steward in piazza Costa. Bene il controllo di vicinato e le telecamere, idee nostre, ma servono più forze dell’ordine. Avevamo un’unità antidegrado che è stata sciolta, occorre rimettere in piedi il rapporto con i Comuni vicini, più risorse nella polizia locale e battere i pugni in Prefettura per avere più personale di polizia”, questa la proposta del centrodestra.