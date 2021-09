“Manteniamo lo sport al centro. È l’ora dello Stadio”

«La Nove Colli – aggiunge – in questo momento a Cesenatico è l’esempio migliore di questo, il sogno è che si possa arrivare ad avere eventi del genere per tutti gli sport, con una programmazione che coinvolga ogni periodo dell’anno. La destra negli anni in cui ha amministrato Cesenatico non si è occupata con competenza e passione dello sport, trascurando gli impianti cittadini e non dialogando con le società del territorio. Ora non vedo idee precise nel loro programma e non vedo neanche candidati consiglieri competenti che possano portare un valore aggiunto», il commento di Stefano Pignotti».